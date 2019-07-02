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Ereğli’de uyuşturucu tacirlerine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince zehir tacirlerine yönelik çalışma yapıldı.

Ereğli’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince zehir tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, M.H.G. (19), E.Ö. (16), E.A. (19), A.İ.K. (16), U.Ö. (30), H.Ö. (47), Ş.Ç.K. (21), H.İ.Y. (30) ve F.İ. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 307 adet ecstasy sentetik hap, 0,73 gram metanfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.H.G, A.İ.K, Ş.Ç.K, H.İ.Y. ve F.İ. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden U.Ö. ve H.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ö. ve E.A. cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

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