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Ereğli’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında Eti Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde çalışma yapan polis, şüpheli U.S.B.’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan U.S.B.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen Ç.G.’yi (26) de gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan incelemede uyuşturucu ticari yaptığı tespit edilen F.T. (29) de olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.S.B. serbest kalırken Ç.G. ile F.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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