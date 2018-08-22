Ereğli'de yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan çalılık yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Köseler Mahallesi Öcallar mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi üzerine, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın söndürme çalışmasına, olay yerine gelen bir polis memuru da bahçe hortumuyla destek verdi.

Yangında, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

