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Ereğli'deki fabrika yangının nedeni elektrik kontağıymış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında büyük hasara yol açan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında büyük hasara yol açan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi. Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangının yapılan ilk incelemelerinde elektrik kontağı kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir dış müdahale ve sabotaj ihtimali söz konusu değildir" dedi.
Kargıcı Mahallesi'ndeki 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bisküvi fabrikasının kağıt ve şekerleme bölümünde, dün sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi, fabrikanın gece vardiyasında çalışan 160 işçi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının yanı sıra, iş makineleri ve beton mikserleriyle alevlere müdahale edildi. Havadan da helikopterle müdahale yapılan yangın, saat 11.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 işçiye hazır bekleyen ambulanslarda müdahale yapıldı.
YANGININ ÇIKIŞI KAMERADA
Yangının fabrikanın depolama kısmında çıktığı tespit edilirken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, deponun duvar kenarında başlayan yangının giderek büyümesi yer alıyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Organize Sanayi bölgesinde Lark Bisküvi Fabrikasında çıkan yangından dolayı yangının çıkış sebebi konusunda yalan-yanlış haber yapanlar hakkında Terör Örgütü Propagandası yapma ve halkı galeyana getirme suçlarından Ereğli Cumhuriyet Savcılığınca işlem başlatılmıştır" denildi.
KAYMAKAM: ELEKTRİK KONTAĞI
Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangının yapılan ilk incelemelerinde elektrik kontağı kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir dış müdahale ve sabotaj ihtimali söz konusu değildir" dedi.
Fabrika sahibi Abdurrahmen Zade ise yangınla ilgili zararlarının büyük olduğunu, savcılığın konu ile ilgili soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Zade, "Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Bazı internet sitelerinde terör örgütünün yangını çıkardığı şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Bu tür haberlere halkımız itibar etmesinler. Bildiğimiz kadarıyla savcılık bu habere soruşturma başlattı. Bizde çok net ifade ediyoruz ki bu haber gerçek değildir" diye konuştu.

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