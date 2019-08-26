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Ereğli’deki hırsızlık şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de Cumartesi günü bir tekel bayisinde meydana gelen para ve tekel ürünlerinin hırsızlığı ile alakalı güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelilerin O.B.

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de Cumartesi günü bir tekel bayisinde meydana gelen para ve tekel ürünlerinin hırsızlığı ile alakalı güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelilerin O.B. (18) ve suça sürüklenen çocuk K.C.E. (15) olduğunu tespit etti. Yakalan şüphelilerin çaldıkları para, alkollü içki, sigara ve paketli yiyecek ürünleri; şüphelilerin üstlerinde, terk edilmiş tren vagonunda ve belediye konuk evinde bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi. O.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.C.E adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bugün ise bir iş yerinde mangal ve malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin E.İ. (24) olduğunu tespit etti. E.İ. polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan eşyalar iş yeri sahibine teslim edildi.

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