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Ereğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ereğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul’da 1, Ereğli’de ise 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i İstanbul'da tutuklandı. 10 şüpheli ise Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ereğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyedeEreğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyedeEreğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyede

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