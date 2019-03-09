Ereğli'deki uyuşturucu ticareti şüphelisi 10 kişi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR\nZonguldak\u2019\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde, uyu\u015fturucu madde ticareti yapt\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen 10 \u015f\u00fcpheli, savc\u0131l\u0131ktaki ifadelerinin ard\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i mahkemede \u2018uyu\u015fturucu madde ticareti yapmak\u2019 su\u00e7undan tutukland\u0131. \u0130\u00e7inden ses geliyordu! O mezar\u0131 kaz\u0131nca g\u00f6zlerine inanamad\u0131larFo\u00e7a'da ya\u015fanan kaz \u00f6l\u00fcmlerine tepkiKocaeli\u2019de 61 bin 500 paket ka\u00e7ak sigara ele ge\u00e7irildi
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