Eren-5 operasyonunda 53 adet sığınak ve 62 depo kullanılamaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında gerçekleştirilen Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 deponun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda 53 adet sığınak ve 62 deponun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Bu sığınak ve depolarda 44 kilogram mazot amonyum nitrat karışımı EYP, 2 adet kullanıma hazır EYP, 21 kilogram kimyasal/plastik patlayıcı, EYP yapımında kullanılan 600 metre kablo, 500 metre saniyeli fitil, 200 adet fünye, 5 adet akü/güç kaynağı, 18 adet ateşleme anahtarı, 529 adet pil, 103 litre mazot, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet güneş paneli, muhtelif miktarda kenevir tohumu, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

