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Eren Bülbül anısına yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit Eren Bülbül adına düzenlenen Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışına Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 60 sporcu katıldı

Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapıldı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) organizatörlüğündeki yarış, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül adına gerçekleştirildi.

İlçedeki sahil dolgu alanındaki yarışta, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan toplam 60 sporcu, 300 araçla mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan yarışları, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri daha sonra düzenlenecek törenle verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akçaabat eren bülbül Off Road Trabzon

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