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Eren Bülbül Kimdir? Eren Bülbül Ne Zaman Öldü? İyi ki varsın Eren

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

2017 yılında emniyet güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül, ölümünün ardından sosyal medyada paylaştığı fark edilen bir yazıyla tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu. 24 Haziran’da yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımı bu sene yeniden gündem oldu.

Eren Bülbül Kimdir? Eren Bülbül Ne Zaman Öldü? İyi ki varsın Eren

Trabzon’da 3 sene önce Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül, ölmeden önce yapmış olduğu paylaşımla uzun süre gündem olmuştu. Bu sene, 2017 yılında yaptığı paylaşımın yıl dönümünde yeniden Eren Bülbül konuşuldu. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından 24 Haziran 2020’de Eren Bülbül yeniden hatırlandı ve yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımı tekrar Twitter’da TT oldu. Twitter’daki Eren Bülbül tweet’lerini gören herkes “Eren Bülbül nasıl öldü?”, “Eren Bülbül kim?” sorusunu sormaya başladı.

Eren Bülbül Kimdir?

Eren Bülbül doğum tarihi 1 Ocak 2002’dir. Eren Bülbül Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin 13 çocuğundan biri olan Eren Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetmişti. 4 yaşından beri futbolla yakından ilgilenen Eren, fanatik bir Trabzonspor taraftarı olması ile biliniyordu.

Eren Bülbül Ne Zaman Öldü?

Eren Bülbül henüz 15 yaşındayken 11 Ağustos 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan ölüm; Trabzon’un ilçesi olan Maçka’nın kırsalında gerçekleşti. PKK üyeleri ile Türk emniyet güçleri arasında gerçekleşen çatışma sırasında Eren Bülbül şehit oldu.

İyi ki varsın Eren

Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarına göz atanlar Eren Bülbül’ün 24 Haziran’da Twitter’da paylaştığı bir yazıyı fark etti. Eren Bülbül’ün paylaştığı tweet’te; “Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren.” yazdığını gören sosyal medya kullanıcıları “İyi ki varsın Eren” mesajları paylaşarak ölümünün ardından Eren’i anmaya devam etti. Bu yıl da Eren Bülbül’ün paylaştığı tweet’in yıl dönümünde sosyal medyada aynı mesajlar paylaşılmaya başladı.

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