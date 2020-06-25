Eren Bülbül Kimdir? Eren Bülbül Ne Zaman Öldü? İyi ki varsın Eren

Trabzon’da 3 sene önce Trabzon’da şehit olan Eren Bülbül, ölmeden önce yapmış olduğu paylaşımla uzun süre gündem olmuştu. Bu sene, 2017 yılında yaptığı paylaşımın yıl dönümünde yeniden Eren Bülbül konuşuldu. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından 24 Haziran 2020’de Eren Bülbül yeniden hatırlandı ve yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımı tekrar Twitter’da TT oldu. Twitter’daki Eren Bülbül tweet’lerini gören herkes “Eren Bülbül nasıl öldü?”, “Eren Bülbül kim?” sorusunu sormaya başladı.

Eren Bülbül Kimdir?



Eren Bülbül doğum tarihi 1 Ocak 2002’dir. Eren Bülbül Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin 13 çocuğundan biri olan Eren Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetmişti. 4 yaşından beri futbolla yakından ilgilenen Eren, fanatik bir Trabzonspor taraftarı olması ile biliniyordu.

Eren Bülbül Ne Zaman Öldü?



Eren Bülbül henüz 15 yaşındayken 11 Ağustos 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan ölüm; Trabzon’un ilçesi olan Maçka’nın kırsalında gerçekleşti. PKK üyeleri ile Türk emniyet güçleri arasında gerçekleşen çatışma sırasında Eren Bülbül şehit oldu.