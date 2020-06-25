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  4. Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 18:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri, yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu.

Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçti.
eren
Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül'ün o sözlerini "İyi ki varsın Eren" notuyla paylaştı.

(DHA)

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