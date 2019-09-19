HABER

Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün(15) annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Bülbül, "Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere mevlam sabırlar versin.

Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün(15) annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Bülbül, "Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere mevlam sabırlar versin. Maalesef ben Erenimi kaybettim. Ben kavuşamadım, onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın isterim" dedi.
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne babalara bir destek de Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ünannesi Ayşe Bülbül'den geldi.
'YANLARINDA OLMAYI ÇOK İSTERDİM'
Diyarbakır'daki annelere sabır dileyen Ayşe Bülbül, “İneklerim var, okula giden çocuklarım var. Gidenlerden beni oradan aramalarını isterim. Oradaki analarla görüşeyim. Oradaki analarla, babalarla yüreğimdeki acıyı paylaşmak isterim. Yanlarında olmayı çok isterim. Gidemediğim için çok üzgünüm. Allahım onlara sabırlar versin. Yüreklerine soğukluklar koysun. Mevlam sabrını veriyor. Bu acıların sabrını vermese, bu acıya bir anne-baba kolay katlanamaz. Beni telefonla arayıp, 'Seni Diyarbakır’daki ailelerin yanına getirelim' dediler. Ben de gidip sesimi duyurmak isterdim. İlla ki benim yavrumu vuranlar, beni duyar da pişmanlık yaşardı. 'O ana, halen ağlıyor' derlerdi. Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere, mevlam çok çok sabırlar versin" dedi.
'BURADA ONLAR GİBİ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM'
Oturma eylemindeki annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasını temenni ettiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Onların durumu benden daha kötü. Sonuçta ben yavrumun mezarına gidiyorum, orada zaman geçiriyorum. Biliyorum ki yavrum burada. Onlar orada yavruları için çırpınıyorlar. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. İnşallah yürek acıları diner. Çocuklarının akıbetini bilmiyorlar ama çocukları yaşıyor. Maalesef ben Erenimi kaybettim. İnşallah bizim çağrılarımızı duyarlar da çocuklarını bırakırlar. Ben kavuşamadım onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın. Canı gönülden diliyorum ama elden bir şey gelmiyor” diye konuştu.
PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU
11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün acı olaydan 2 ay önce Facebook'taki hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı herkesi duygulandırmıştı.

FOTOĞRAFLI

Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destekEren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destekEren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destekEren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Hırsızlar 60 bin TL değerinde 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldıHırsızlar 60 bin TL değerinde 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldı
Afrikalı ailelere süt keçileri dağıtıldıAfrikalı ailelere süt keçileri dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

Son dakika: Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması: Türkiye için tehlike yaratmayacak

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.