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Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında dün güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı adlı teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi.Teslim olmasının ardından PKK’lı teröristin bugün Karadeniz Yaylaları’ndaki sığınakları tek tek gösterdiği, Güce ilçesinin 2 yaylasında gösterdiği 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, mermi ve uzun namlulu silah ele geçirildiği belirtildi.Kışı ormanlık arazide geçirmişJandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan ‘Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer Operasyonu’ kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında Giresun’un Espiye ilçesi ilçenin Seydi köyü yaylasında dün öğle saatlerinde bölücü terör örgütü üyesi "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı (29) teslim oldu.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü yaylası kırsalında dün güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı adlı teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi.
Teslim olmasının ardından PKK’lı teröristin bugün Karadeniz Yaylaları’ndaki sığınakları tek tek gösterdiği, Güce ilçesinin 2 yaylasında gösterdiği 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, mermi ve uzun namlulu silah ele geçirildiği belirtildi.

Kışı ormanlık arazide geçirmiş
Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan ‘Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer Operasyonu’ kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında Giresun’un Espiye ilçesi ilçenin Seydi köyü yaylasında dün öğle saatlerinde bölücü terör örgütü üyesi "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı (29) teslim oldu. İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini, örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden PKK’lı Düdükkanlı, hasta olduğunu, zor arazi şartlarına dayanamadığı ve örgütten de kendilerine lojistik destek gelmeyince teslim olma kararını aldığını söylediği öğrenildi.
Örgüt içinde ‘Cudi Zaza’ kod adlı PKK’lı Mehmet Yakışır’ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi olayları dahil 5 yıldır bölgede toplam 12 sivil ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği tüm silahlı eylemlerde yer aldığı belirlendi. Yakışır’ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan’ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.

Örgüt yöneticilerine kızdı teslim oldu
Örgütteki İranlı ve Suriyeli teröristlerin gösterdiği davranışın aksine teslim olması dikkat çeken teröristin sorgusunda kendilerini yalnız ve çaresiz bırakan örgüt yöneticilerine hayli kızgın olduğu ve 5 yıl boyunca Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında kullandıkları tüm sığınakların yerini güvenlik güçlerine bildirdiği ve bu kapsamda Güce ilçesinin Yepelekli ve Ağaçbaşı yaylalarında gösterdiği 4 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, mermi ve uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan PKK’lı Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda bölgedeki operasyonlar genişletilirken, ‘Aras’ Kod adlı terörist Aras Aslan’ın da bölge olma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış

Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayı dahil 5 yıldır bölgede 12 şehit verilen silahlı eyleme karışmış
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