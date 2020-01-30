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Eren Enerji: "Kamuoyunda yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:07 | Son Güncelleme

Zonguldak kamuoyunda yer alan ‘’Eren Enerji Limanında Uyuşturucu Ticareti’’ haberi sonrasında açıklama yapan Eren Enerji A.Ş, yayınlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.Tutuklu olarak yargılanmaya devam eden şahsın şirket bünyesinde kısa bir süre önce çalışmaya başladığını belirten Eren Enerji yetkilileri, şahsın yargılandığı konunun Mersin’de başka bir firmada çalıştığı esnadayken vuku bulduğunu ve haberde bahsedildiği gibi Eren Enerji limanında değil Mersin ilinde olduğunu kaydetti."Haberler gerçek dışıdır"Şirketin isminin ve Eren Enerji limanının gerçek dışı bir haber ile anılmasından derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Eren Enerji A.Ş yetkilileri, "Zonguldak merkezli bazı haber sitelerinde yer alan ‘’Eren Enerji Limanında Uyuşturucu Ticareti’’ haberleri tamamen asılsız ve gerçek dışı olup bu olayın şirketimiz ve limanı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Zonguldak kamuoyunda yer alan ‘’Eren Enerji Limanında Uyuşturucu Ticareti’’ haberi sonrasında açıklama yapan Eren Enerji A.Ş, yayınlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Tutuklu olarak yargılanmaya devam eden şahsın şirket bünyesinde kısa bir süre önce çalışmaya başladığını belirten Eren Enerji yetkilileri, şahsın yargılandığı konunun Mersin’de başka bir firmada çalıştığı esnadayken vuku bulduğunu ve haberde bahsedildiği gibi Eren Enerji limanında değil Mersin ilinde olduğunu kaydetti.

"Haberler gerçek dışıdır"
Şirketin isminin ve Eren Enerji limanının gerçek dışı bir haber ile anılmasından derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Eren Enerji A.Ş yetkilileri, "Zonguldak merkezli bazı haber sitelerinde yer alan ‘’Eren Enerji Limanında Uyuşturucu Ticareti’’ haberleri tamamen asılsız ve gerçek dışı olup bu olayın şirketimiz ve limanı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Haberde bahsi geçen S.Y isimli şahıs, şirketimiz bünyesinde kısa bir süre önce çalışmaya başlamış olup haberde bahsi geçen olay Eren Enerji limanında değil, şahsın geçmişte çalışmış olduğu Mersin limanında gerçekleşmiştir. Dolayısı ile şahsın şirketimiz bünyesinde çalıştığı sürede ve Eren Enerji limanında asla ve asla böyle bir konu vuku bulmamıştır. Zaten S.Y isimli şahıs Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değil olayın gerçekleşmiş olduğu ve soruşturmanın yürütüldüğü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır. S.Y isimli şahsın geçmiş zamanda farklı bir ilde ve farklı bir firmada iken gerçekleştirmiş olduğu iddia edilen olayların şirketimize mal edilmeye çalışılması şirketimizi derinden üzmüştür. Bahsi geçen şahıs yaklaşık 6 ay önce vefat eden eski liman müdürümüz Haydar Özkan Ege’nin yerine şirketimizde çalışmaya başlamıştır. Her ne kadar olayın şirketimizle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmamış olsa da personel seçimi konusunda bundan sonra daha da titiz davranmaya çalışacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

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