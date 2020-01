Eren Enerji Türkiye’nin gururu oldu

Eren Enerji; dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödüllerinde “Yeşil Dünya Gümüş Ödülü” ve 2020 yılı için “Yeşil Dünya Elçisi” ödüllerine layık görüldü. Çevresel yatırımlar anlamında dünyada var olan en son ve en iyi teknolojiler ile donatılan Eren Enerji ‘’En Çevreci Kuruluş Olma’’ hedefi doğrultusunda bugüne kadar sadece çevre yatırımları için 220 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da örnek bir kuruluş oldu. Eren Enerji yetkilileri İngiltere merkezli The Green Organisation tarafından İngiltere Parlamento Binasında yapılan bir tören ile “Yeşil Dünya Gümüş Ödülü” ve 2020 yılı için “Yeşil Dünya Elçisi” ödüllerini teslim aldılar.

“Çevreye ve doğaya saygıda Avrupa standartlarının üstündeyiz. 2019 yılı baca emisyon değerleri çevre hassasiyetimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir”

Eren Enerji yetkilileri yaptığı açıklamada, “Bir termik santrali çevresel konular ile ilgili ele alırken; hava, toprak ve su ile olan etkileşimiyle incelemek gerekir. Hava ile olan etkileşim; fosil yakıtlı termik santrallerde yanma sonucu oluşan baca emisyonları; Toz, SO2, NOx ve CO dir. Kamuoyu ile paylaşıldığı üzere; Eren Enerji’nin 2019 yılında gerçekleşmiş baca emisyon değerleri, hem Türkiye Sanayi Kaynaklı Hava Kontrol Yönetmeliğinin hem de Eren Enerji’nin kendi limitlerinin (Eren Enerji Avrupa Birliği limitlerini kendi limiti olarak seçmiştir) çok aşağısındadır. Eren Enerji bu değerleri toz için Elektrostatik Filtre ve Torbalı Filtre, SO2 için Baca Gazı Desülfirizasyon sistemi ve kireçtaşı enjeksiyonu, NO için SCR ve yanma optimizasyonu, CO için ise verimli yanma teknolojilerini kullanarak sağlamaktadır. Emisyon değerleri AB standartlarına uygun şekilde, Sürekli Emisyon İzleme Sistemi (SEÖS) ile 7/24 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile online olarak paylaşılmaktadır. SEÖS sistemlerinin kalibrasyon ve bakımları akredite firmalar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir” dedi.