Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Erdem, "adalet orucu" olarak adlandırdığı eylemine 28 Ocak'ta başlamıştı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul eski milletvekili Eren Erdem, 28 Ocak'ta cezaevinde başlattığı açlık grevini sonlandırdı. Erdem'in eylemine son verdiğini CHP'li Muharrem İnce açıkladı. CHP Yalova Özcan Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Silivri Cezaevi'nde Erdem'i ziyaret eden İnce, yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. İnce, ikna etmekte zorlandığı Eren'in sonunda açlık grevine "ara vermeyi" kabul ettiğini söyledi.

İnce, "222 gündür gizli tanık palavralarıyla tecrit edilmiş durumda" olduğunu belirttiği Erdem'in tutukluluğunun mahkeme tarafından Perşembe günü yeniden değerlendirileceğini ve tahliye kararı çıkacağından umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Erdem'i açlık grevini sonlandırmaya davet etmişti. Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Parti Meclisi olarak karar aldık ve kendisine çağrıda bulunduk. "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Bedenini korumak zorundasın" diye" ifadesini kullanmıştı.