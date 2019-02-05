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Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

05.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Eren Erdem, cezaevinde başlattığı açlık grevini sonlandırdı.

Erdem, "adalet orucu" olarak adlandırdığı eylemine 28 Ocak'ta başlamıştı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul eski milletvekili Eren Erdem, 28 Ocak'ta cezaevinde başlattığı açlık grevini sonlandırdı. Erdem'in eylemine son verdiğini CHP'li Muharrem İnce açıkladı. CHP Yalova Özcan Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Silivri Cezaevi'nde Erdem'i ziyaret eden İnce, yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. İnce, ikna etmekte zorlandığı Eren'in sonunda açlık grevine "ara vermeyi" kabul ettiğini söyledi.

İnce, "222 gündür gizli tanık palavralarıyla tecrit edilmiş durumda" olduğunu belirttiği Erdem'in tutukluluğunun mahkeme tarafından Perşembe günü yeniden değerlendirileceğini ve tahliye kararı çıkacağından umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Erdem'i açlık grevini sonlandırmaya davet etmişti. Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Parti Meclisi olarak karar aldık ve kendisine çağrıda bulunduk. "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Bedenini korumak zorundasın" diye" ifadesini kullanmıştı.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdem, Haziran 2018'den beri tutulduğu Silivri Cezaevi'nde 28 Ocak'ta "adalet orucu" olarak adlandırdığı açlık grevine başlamıştı. Erdem, açlık grevine başladığı gün sosyal medyadan eylemiyle ilgili bir bildiri de paylaşmıştı.

Savcılık, tutuklu yargılanan Erdem'in "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "gizli tanığı deşifre etmek suretiyle gizliliğin ihlali" suçundan da 1 yıldan 4 yıla olmak üzere toplam 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. İddianamede, Gülen yapılanmasının 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ses kayıtlarını, kapatılan Karşı gazetesinin o dönemki genel yayın yönetmeni olan Erdem'e servis ettiği öne sürülüyor.

23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7 Ocak’taki duruşmasında, Erdem'in adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmedilmişti. Ancak atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurulmasını talep eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün tahliye kararına itiraz etmişti. Yapılan itirazın bir üst mahkeme olan 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine Erdem'in tahliyesi gerçekleşmemişti.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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