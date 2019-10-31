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Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:15 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince tahliyesine karar verilen Erdem, cezaevinden çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezevinden tahliye edildi.

Erdem, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, kendisine verdiği cezayı uygun bularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırması sonrasında, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı.

Erdem, cezaevine ait bir minibüsle getirildiği TEM Otoyolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde, iki CHP'li tarafından karşılandı. CHP'liler Erdem'e bağlamasını verdi.

Burada açıklama yapan Erdem, "Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı demokrasiyle, hürriyetle, adaletle buluşması için elimizden gelen mücadeleye siyasi, demokratik platformda devam edeceğiz." dedi.

Yargıtay sürecinin devam edeceğini aktaran Erdem, avukatlarının gerekli başvuruyu yapacaklarını kaydetti.

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