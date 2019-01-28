Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Avukatları jet hızıyla yapılan tutuklama kararına itiraz etti, fakat mahkeme tutukluluğa son vermedi.

BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

Halk TV'de Medya Mahallesi'ne konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in yaşanan yargılama süreci nedeniyle yarın açlık grevine başlayacağını duyurdu.

TBMM 25 ve 26. dönem milletvekili olan Barış Yarkadaş, Erdem'in buzdolabını boşalttığını duyurdu.

Eren Erdem'e açlık grevinden vazgeçme çağrısı yapan Yarkadaş canlı yayında şunları ifade etti; "Adına Adalet Orucu dediği bir oruca başlıyor. Buzdolabını dün boşaltmış. Boşalttıktan sonra da cezaevi yönetimine açlık grevi yapacağını söylemiş. Avukatları vazgeçirmeye çalışıyor. Eren Erdem dün bir mektup yollamış ve o mektupta 'Ben haksız yere tutuluyorum cezaevinde ve hiç ilgimin olmadığı bir örgütten, FETÖ'den yargılanmak onurumu kırıyor. Bunu kaldıramıyorum ve bu haksızlığa karşı bir "Adalet Orucu'na başlıyorum" diyor. Önce sıvı ile beslenme kararı almış. Bu konuda hem CHP'den hem de kamuoyundan bir duyarlılık bekliyor. Umarım CHP MYK üyeleri, belediye başkan adaylarını belirlemek için verdikleri cengaverce mücadeleyi Eren Erdem için de verirler."



