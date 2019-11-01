Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

"CUMHURİYET GAZETESİ DAVASIYLA BİZİM DAVAMIZ BİREBİRDİR"



Erdem, dosyasının Yargıtay'da olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyet gazetesi davasıyla bizim davamız birebirdir. Ben beraat edeceğimden eminim. Yargıtay'da halen daha vicdan sahibi hakimlerin olduğunu, en azından hukuka bağlı hakimlerin olduğunu son çıkan kararlarda gözlemledik." dedi.

"TAHLİYESİ MUTLULUK VERİCİ"



Canan Kaftancıoğlu da Eren Erdem'in tahliyesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Toplantının ardından, Erdem, partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

