EREN ERDEM HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava öncesi açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem'in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını belirterek, Eren Erdem'in yanında olduklarını belirtti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem ile tutuksuz sanıklar Turan Ababey, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ahmet Akın, Mahmut Tanal'ın yanı sıra bazı eski CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili destek için geldi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem de duruşmayı izliyor. Erdem'in savunmasıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Göreve ilişkin sırrın açıklanması", "Gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.