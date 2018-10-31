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EREN ERDEM HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava öncesi açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem'in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını belirterek, Eren Erdem'in yanında olduklarını belirtti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem ile tutuksuz sanıklar Turan Ababey, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ahmet Akın, Mahmut Tanal'ın yanı sıra bazı eski CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili destek için geldi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem de duruşmayı izliyor. Erdem'in savunmasıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Göreve ilişkin sırrın açıklanması", "Gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA: EREN ERDEM'İN YANINDAYIZ.
Dava öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basın aracılığıyla sormak istiyoruz. 'Neden tutuklu?' diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem'in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını biliyoruz. Ve bu tutuklamaların geçmiş dönem tutuklamalarında olduğu gibi tamamen siyasi olduğunu biliyoruz. Eren Erdem'in tutuklamasının tamamen siyasi gerekçelerle olduğunu bildiğimiz için ve bunu fazlasıyla kapatmak isteyenler ne yazık ki bugün Silivri'de basın açıklaması yapmamızın da önüne geçmeye çalışarak veya çokça sanıklı bir davayı küçücük salonlarda davasının görülmesini sağlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzlukları kamuoyundan kaçırarak yine geçmişte olduğu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayı götürmeye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem Davası'nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüş davalarda haksız hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanı geldiğinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduğunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksız hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem'in yanındayız. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem'in hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun konuşması
-CHP Milletvekillerinden görüntü
-Sloganlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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