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Eren Erdem hakim karşısına çıktı... (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında  "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik  yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan dava açılan eski CHP Milletvekili Eren  Erdem savunmasını tamamladı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik
yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan dava açılan eski CHP Milletvekili Eren
Erdem savunmasını tamamladı. Erdem, "Ben beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Çünkü ben suçlu değilim"
diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM"
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada savunmasını yapan sanık
Eren Erdem, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklandığını belirterek, "Ben de ByLock yok, hiç bir şey yok. Kuvvetli suç şüphesinin tanımı için delile ihtiyaç vardı. Benim Cihan Haber Ajansı'na gittiğim iddia ediliyor. Bununla ilgili tek bir kare fotoğraf bile yok. Cihan Haber Ajansı'na gitmedim. Bir tane delil bile yok. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

"BENİM İÇİN CAZİBESİ YOK"
FETÖ'ye yardım etmekle suçlandığını anımsatan Erdem, "Ben FETÖ'ye neden yardım edeyim; Para almış olma ihtimalim var mıdır? Yoktur. Benim bankada birikmiş hiç param olmadı. Ben siyah ceketiyle siyasete giren, siyah ceketiyle çıkanlardanım. 3 yıl bana devlet maaş ödedi. 4 defa seçime girdim, krediler çektim hala daha ödüyorum onları, bitmedi. Para alsam yardım eder miydim? Almam bana ne. Ben FETÖ'den para almadım. Dünya görüşüm uymuyor. Benim için cazibesi yok. Kimsenin iradesinde olmayacağım hayatım boyunca..." dedi.
Kapanan Karşı gazetesinin FETÖ ile hiçbir iltisakının bulunmadığını söyleyen Erdem, "Gazetenin yayınladığı haberler genelde magazinsel haberler olmuştur. FETÖ gazete kurduracak ve 66 günde batacak o gazete. FETÖ'nün kurduğu gazetelerin kaç gün yaşadıkları bellidir. Kağıt alamadığı için batmıştır Karşı gazetesi" diye konuştu.

"BEN SUÇLU DEĞİLİM"
Kaçma durumu olmadığını bilinmesine rağmen tutuklandığını savunan Erdem, "Ben adli kontrol talebiyle tahliye istemiyorum. Ben beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Çünkü ben suçlu değilim" diyerek diğer suçlamaları da reddetti. Yarın ve Cuma günü de devam edecek olan duruşmalarda sanık savunmaları alınacak.

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