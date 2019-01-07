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Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Eren Erdem tahliye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hukuk değil guguk devleti bile iyimserlik kalır bu ülkedeki adelete
daha 7 8 saat 9nce tahliye oldu madem biseyi vardı neden vaktiyle yapılmıyor adil öksüz gibi kaçmasınımi istiyorlar
geçmiş olsun kaçmıştır şimdiye kadar
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