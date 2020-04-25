Eren Erdem hakkındaki hapis cezasının onanması istendi

Yargıtay’a gelen dosya ile ilgili son kararı 16. Ceza Dairesi verecek.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi üyesi ve gazeteci Eren Erdem hakkında daha önce verilen hapis cezasının onanmasını talep etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

Ne olmuştu?

Eski Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem FETÖ olarak adlandırılan Gülen yapılanmasının sorumlu olduğu belirtilen 17-25 Aralık 2013 operasyonunda, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem ile Karşı Gazetesi'nin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada Erdem'in tahliyesine hükmetmişti. 31 Ekim 2019'da tahliye olan Erdem hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri getirilmişti.