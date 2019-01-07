HABER

Eren Erdem hakkındaki yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 23:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Bütün sürecin sonunda tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını değerlendirirken, "Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler." dedi.

Gökçen, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere değerlendirdi.

Tahliyenin gerçekleşmemesine tepki gösteren Gökçen, sürecin başından beri davayı takip ettiklerini, yaşananların hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Erdem'in hakim karşısında çıkmadan 90 günden fazla tutuklu kaldığını aktaran Gökçen, "Bugün 192. günüydü. Duruşmada tahliye edilmesi kararı çıktı. Eren Erdem, tek başına ve tek kişilik hücrede kaldı. Birçok milletvekilimizin Eren Erdem'i ziyaretine izin verilmedi. Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler." diye konuştu.

Gökçen, söz konusu kararla suç işlendiğini savunarak, bundan sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Erdem'in babası Hasan Erdem de bugüne kadar hiçbir yerde beyanda bulunmadığını belirterek, kararı verenlerden korkmadıklarını söyledi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Ali Şeker de karara tepki gösterdi.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Denizli- Antalya Karayolu'nda sis ve kar ulaşımı aksattıDenizli- Antalya Karayolu'nda sis ve kar ulaşımı aksattı
Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Şeker CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökç Eren Erdem Hasan Erdem Mahmut Tanal Sezgin Tanrıkulu

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime kar nedeniyle ara verilen iller (İstanbul'da okullar tatil mi?)

İşte eğitime kar engeli olan iller

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.