Eren Erdem hakkındaki yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını değerlendirirken, "Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler." dedi.

Gökçen, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere değerlendirdi.

Tahliyenin gerçekleşmemesine tepki gösteren Gökçen, sürecin başından beri davayı takip ettiklerini, yaşananların hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.