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Eren Erdem hakkındaki yakalama kararı sonrası açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 00:40 | Son Güncelleme

KAPANAN Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-KAPANAN Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gün içinde mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem, babası Hasan Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ile Erdem'in avukatı Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde bekledi. Yaklaşık 6 saat süren bu bekleyişin ardından savcılığın itirazı üzerine Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı haberi ulaşan anne Hüsniye Erdem, sinir krizi geçirdi.

CHP'li vekiller daha sonra a yakındaki bir dinlenme tesislerine geçerek basın açıklaması yaptı. Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Davayı baştan beri takip eden mahkeme bir tahliye kararı verdi ve adli kontrol kararı verdi ancak bu karara savcının itiraz ettiğini öğrendik. 24. Ağır ceza mahkemesi tutuklama amaçlı bir yakalama kararı vermiş. O nedenle cezaevinde bir tahliye işlemi gerçekleşmedi. Bu tamamen hukuk dışıdır. Mahkeme derhal tahliye kararını vermişti. Genel Sekreterimiz Akif Hamzaçebi ve grup başkan vekilimiz Özgür Özel Adalet Bakanı'yla görüştüler ancak sonuç bu şekilde oldu. Bu karara itiraz edecekler " dedi.

Mahmut Tanal ise, "Bu tamamen bir insan hakları ihlalidir. Anayasa ihlalidir. Bugüne kadar insan hakları sözleşmesi olmadan dolaşmayan bir milletvekiliyim sizin huzurunuzda bu insan hakları sözleşmesi mevduatını paramparça ediyorum. Yeniden tutuklama kararı siyasidir, hukuki değildir. Hukuksal da hiçbir gerekçesi yoktur." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, "Bugün tutuklu kaldığı 192. günüydü. Bugüne kadar Eren Erdem tek kişilik hücrede kaldı. Birçok milletvekilimizin Eren Erdem'i ziyaret etmesine izin verilmedi. Bütün bu sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından derhal tahliye edilmesi gerekiyordu fakat bizi burada 6 saat beklettiler." ifadelerini kullandı.

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