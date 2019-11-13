Eren Erdem: Haziran'da erken seçim bekliyorum

400 günden fazla hapiste kalan Erdem CHP'ye kırgın olmadığını da belirtti.CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 489 gün süren tutukluluk sonrası tahliye olmasının ardından Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk oldu.

Ekim sonunda tahliye olan Eren Erdem, hakkındaki dosyadan yeniden tutuklanma ihtimaline ilişkin, "Türkiye'deki hukuk şartlarında her şey mümkün" değerlendirmesini yaptı. Yargının içerisindeki dinamikleri anlamanın güç olduğuna dikkat çeken Erdem, tutuklanmasına ilişkin "CHP'yi kriminalize etmeye çalışıyorlar. CHP'ye yönelik bir hamleydi. O an en uygun kişi bendim" dedi. IŞİD konusunun en fazla üstüne giden isimlerden biri olduğunu söyleyen Erdem, "Biz biraz fazla yara deştik" değerlendirmesini yaptı.

Bazı ağır ceza mahkemelerinin elden geçmesi gerektiğini savunan Erdem, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de çağrıda bulundu. Erdem, en az beş davası Yargıtay'da bozulan yerel mahkemelerde heyetin dağıtılması gerektiğini söyledi.

"CHP'ye kırgın değilim"

CHP'ye kırgın olmadığını söyleyen Erdem, mağdur siyasetine karşı olduğunu belirtti. Parti için çekişme için harcanan her saniyenin anlamsız olduğunu söyleyen Erdem, tek hedefinin Türkiye'yi çoğulcu demokratik bir siyasal rejime kavuşturacak sürece katkı sağlamak olduğunu aktadı.