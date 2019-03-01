17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Erdem, "Kendimi ihraç fazlası kot gibi hissediyorum; tahliye ettiniz, sizin elinizde kaldım" dedi. FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey’in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Eren Erdem, Onur Kala ile tutuksuz sanıklar Emre Erciş, Kutlu Esendemir, Turan Atabey ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca çok sayıda CHP’li milletvekili de hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanık Kemal Özkiraz, Eren Erdem’i 5 yıldır tanıdığını, beraber siyaset ve arkadaşlık yaptıklarını söyledi. Özkiraz ifadesinde, "Darbe girişiminden 2-3 gün sonra ben Eren’e ’abi bu darbe girişimi başarılı olsaydı, ne olurdu’ diye sordum. O da bana ’ilk beni öldürürler’ dedi” şeklinde konuştu. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, ’MİT tırları’ soruşturmasındaki devlete ait gizli belgelerin usulsüz ele geçirilmesi ve ifşa edilmesi suçuna ait belgelere ulaşılması nedeniyle Eren Erdem hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme iddia makamının suç duyurusu talebini reddetti.

“Tahliye ettiniz elinizde kaldım”

Mütalaaya karşı savunma için söz verilen Eren Erdem yargılamanın üzerine siyasi gölge düşürüldüğünü söyleyerek, “Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Kendimi ihraç fazlası kot gibi hissediyorum; tahliye ettiniz, sizin elinizde kaldım. İlla siyasetten bana ceza kesilecekse FETÖ dışında kesin. Dünya, Türkiye’de yargının hata yapmasını istiyor. Böyle bir fırsat verilmesin” dedi.

“Mütalaa kafa yapıyor”

Oğlunun kendisinin hapishanede olduğunu bilmediğini söyleyen Eren Erdem, “Oğlum benim havalimanında pilot olarak çalıştığımı biliyor. Haklı bu konuda. Mütalaayı okurken kafa yapıyor. Bana ceza verilirse de gider yatarım. Ama ben burada adalet talep ediyorum. Benim alnıma bu kara lekeyi sürmeyin” dedi.

“Ülkemin cezaevini Paris sokaklarına tercih ederim”

Dosyadan beraat etmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti’ne herhangi bir tazminat davası açmayacağını söyleyen Eren Erdem, “Siz bana müebbet de kesseniz ben sizin mahkemenizin yargılamasından razıyım. Bir yere kaçacağım yok. Ben bu ülkenin evladıyım. Ben ülkemin cezaevini Paris’in sokaklarına tercih ederim” ifadelerini kullandı.

