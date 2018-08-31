Eren Erdem MİT TIR’ları davasında tanık oldu!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in,'MİT TIR'ları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldım' sözüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Erdem'in 22 Mayıs 2018 tarihinde bir televizyon programında MİT TIR'larıyla ilgili açıklamaları üzerine jet hızıyla soruşturma başlatmış, Erdem'i 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında hakkında 29 Haziran'da yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan Erdem'in, geçtiğimiz günlerde Tezcan'la ilgili yaptığı açıklamalar üzerine 'tanık' sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

ODASINDA GÖRÜŞTÜK



Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Eren Erdem'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Murat Çağlak ve Fahri Tosun tarafından alınan ifadesinde şöyle konuştu:

"Bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 2014 yılında serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde, CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT TIR'ları olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. TIR'larla ilgili belgelerin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebi ile hemen Ankara'ya gittim. Bülent Tezcan ile CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Tezcan, bu belgeleri daha sonra kargo ile gönderdi.