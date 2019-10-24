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Eren Erdem ve Emre İper için temyiz ve tahliye başvurusu yapıldı

24.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yargı reformu paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, istinaf mahemelerinde 5 yılın altında aldıkları cezası kesinleşenlere temyiz başvurusu, halen cezaevinde cezaları infaz edilenlere de tahliye yolu açıldı.

Eren Erdem ve Emre İper için temyiz ve tahliye başvurusu yapıldı

Bu kapsamda, Cumhuriyet gazetesi davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm giyen gazete çalışanı Emre İper için tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı.

Dosyası henüz istinaf sürecinde olan ve ilk terece mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilen CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem da yasanın lehteki hükümleri nedeniyle istinaf mahkemesine tahliye talebini de içeren temyiz başvurusunda bulundu.

Yargı reformu paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, terör propagandası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetin de aralarında bulunduğ bazı suçlardan Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılması yolu açıldı.

Bu kapsama giren suçlardan hüküm giyenler, 15 gün içinde temyiz başvurusu yapabileceeği gibi, hala cezaları infaz edilenler de tutukluluklarının yeniden gözden geçirilmesi için ilk derece mahkemelerine başvuruda bulunabilecekler.

Bugünkü duruşma öncesi tutuklu gazete çalışanlarına destek için mahkeme İstanbul Adliye Sarayı önünde toplananlar

Bu kapsamda, terör propagandası suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve halen Kandıra Cezaevi'nde bulunan Emre İper'in avukatları, dosyanın kesinleştiği istinaf mahkemesine temyiz, yargılandığı ilk derece mahkemesi olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de "tahliye" talebinde bulundu.

İper'in avukatları, temyiz başvurusunda, yargı paketi ile Terörle Mücadele Yasası'nın "terör propagandası"na ilişkin 7. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, "haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" hükmü doğrultusunda müvekkilleri hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti.

EREN ERDEM DE BAŞVURDU

Sözkonusu düzenleme kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ilk derece mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve dosyası halen istinaf sürecinde olan CHP PM üyesi Eren Erdem'in avukatları da, yasanın lehe hükümleri nedeniyle istinaf mahkemesine temyiz ve tahliye başvurusu yaptı.

BBC Türkçe'ye konuşan Eren Erdem'in Avukatı Onur Cingil, yasada Erdem'in yararlanabileceği iki önemli hüküm olduğuna dikkat çekti. Bunları 5 yılın altındaki ceza alanlara Yargıtay'da temyiz yolunun açılması ve mahkemelerin ancak "somut delil varsa hüküm kurabileceği"ne ilişkin düzenleme olarak açıklayan Cingil, Erdem hakkında "somut delil olmadan" hüküm kurulduğunu söyledi.

Yasanın TBMM'de kabul edilmesinin hemen ardından, istinaf mahkemesine tahliye talebini de içeren temyiz dilekçesini verdiklerini belirten Cingil, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, bugün başvuruyu tekrarladıklarını bildidi.

Cingil, "Eren Erdem'in zaten 10 ay infazı kaldı. İstinaf mahkemesi dosyayı onasa da Yargıtay'a gidecek. O nedenle istinaftan başka bir temyiz yolu varken tutuklu kalması hem hukuk dışı, hem mantık dışı.

Hep verdiğimiz bir örnek var, aynı dosyadan 6 yıl alan sanık dışarıda, 4 yıl 2 ay ceza alan Eren Erdem içeride Biz ceza istinafta kesinleşmemekle birlikte, yürürlüğe giren yasa hükümlerinden yararlandığı için tahliye başvurumuzu yaptık" dedi.

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Eren Erdem tahliye emre ipek yargı paketi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
türkiye cumhuriyet devletinde ben bildim bileli adalet yok bu ülkede adalet 4x4 olsa dünyaya hükmedersin
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