Eren Erdem ve Emre İper için temyiz ve tahliye başvurusu yapıldı

Bu kapsamda, Cumhuriyet gazetesi davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm giyen gazete çalışanı Emre İper için tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı.

Dosyası henüz istinaf sürecinde olan ve ilk terece mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilen CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem da yasanın lehteki hükümleri nedeniyle istinaf mahkemesine tahliye talebini de içeren temyiz başvurusunda bulundu.

Yargı reformu paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, terör propagandası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetin de aralarında bulunduğ bazı suçlardan Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılması yolu açıldı.

Bu kapsama giren suçlardan hüküm giyenler, 15 gün içinde temyiz başvurusu yapabileceeği gibi, hala cezaları infaz edilenler de tutukluluklarının yeniden gözden geçirilmesi için ilk derece mahkemelerine başvuruda bulunabilecekler.