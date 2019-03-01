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Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı.

Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem FETÖ Karşı Gazetesi

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