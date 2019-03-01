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Eren Erdem'e "Örgüte Yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Özden ATİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-ESKİ CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı.

Özden ATİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-ESKİ CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına da karar verildi. Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey'in de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz sanıklardan Turan Ababey, Kutlu Esendemir ve Emre Erciş ile avukatları son savunmalarını tamamladı. Daha sonra mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Onur Kala'nın da hakkında yazılan müzekkereye cevap gelmediği gerekçesiyle dosyasının ayrılarak, yargılamasının devamına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EREN ERDEM'E 4 YIL 2 AY HAPİS
Heyet, sanık Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Eren Erdem hakkında "Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "Gizli tanığın ifşası" suçlarından ise beraat kararı verildi.

GAZETENİN SAHİBİ TURAN ABABEY'İN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Ababey'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine Ababey, tutuklama işlemi yapılması için duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alındı. Gazete çalışanı sanık Emre Erciş'e aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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