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"Eren Erdem'in arkasındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "(Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi) Bu mahkeme kararından dolayı halen aylarca tutuklu kalıp, ceza çekecek olan Eren Erdem'in arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen mahkeme kararını eleştirerek, "Bu mahkeme kararından dolayı halen aylarca tutuklu kalıp, ceza çekecek olan Eren Erdem'in arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Özel, CHP Antalya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konularda açıklamada bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in haksız bir uygulama ile karşı karşıya kaldığını savunan Özel, "Eren Erdem, partimizin üyesidir, partimizin en üst yönetim organının başındadır." diye konuştu.

Erdem'in kendisine yöneltilen her iddiaları yalanladığını, gizli tanığın da Erdem'e yönelik iftira attığını açıkladığını öne süren Özel, "Bu mahkeme kararından dolayı halen aylarca tutuklu kalıp, ceza çekecek olan Eren Erdem'in arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda DSP yönetimini eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Geçen seçimlerden önce Genel Başkanları, 'Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapabiliriz' demişti. '4 kere randevu istedim, vermediler' diye ifadesi var. CHP'nin kişisel ikbal meselelerini çoktan aştığı gerçeğini, kurduğumuz ittifaka ki karşılıklı fedakarlıkları görmeyenler, 'ben yoksam benden sonrası tufan' deyip bir yerlerde aday olmaya gidiyor. Bunlar da aday yapıyorlar. Demokratik Sol Partinin bugünkü yönetimi, özellikle Genel Başkanı ve Genel Başkanı'nın yönelimi, söylemleri hem Bülent Ecevit'in hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır."

- "Şu anda Siverek programım yok"

Özel, yerel seçim çalışmalarında CHP ve İYİ Parti adaylarına yönelik, "Belediyelere PKK'yı, FETÖ'yü sokmayın" yönünde eleştirilere maruz kaldıklarını belirtti. Tüm adayların gerekli güvenlik soruşturmasından geçerek aday olduklarını, seçilmeye aykırı bir durumlarının bulunmadığını söyleyen Özel, bu ifadelerin iftira niteliği taşıdığını vurguladı.

Bir gazetecinin "CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı olarak gösterdiği Mehmet Fatih Bucak hakkında söylediğiniz sözler vardı, partiniz görev verirse Siverek'e giderek çalışma yürütecek misiniz?" sorusuna Özel, "Önümüzdeki ay programında partimiz tarafından verilen böyle bir görevlendirme yok. Kesinleşmiş programımız var." yanıtını verdi.

CHP olarak demokratik tartışmaları yapan tek parti olduklarını ileri süren Özel, CHP'nin adaylarını 16 saate varan toplantılarla belirlediğini kaydetti. En doğru adayları belirlemeye çalıştıklarını anlatan Özel, "Bu süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisinin yaşamış olduğu tartışmalar, fikir ayrılıklar ve farklı düşünmeler bir eksiklik değil, bir avantajdır. İyi ki CHP var. Ya CHP böyle olmasaydı? CHP, bugün Mecliste yer alan 5 siyasi partiden genel başkanını çoklu yarışla seçebilen tek parti." diye konuştu.

- "Yüzde 5'li bir coğrafyada sıkıntımız var"

CHP'nin iddialı olduğu yerlerde eksik sandık görevlisi olmadığını ancak bazı yerlerde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özel, "Genel seçimlerde örgütlenmemizin tam olmadığı, sandık görevlimizin ve iddiamızın bulunmadığı, oyumuzun düşük olduğu, üyemizin dahi olmadığı yüzde 5'lik bir coğrafyada bir sıkıntımız var, bunu biliyoruz. Bunu gelecek seçimlere kadar çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanzim satış mağazalarının da 1970'li yıllarda CHP'nin projesi olduğunu dile getiren Özel, bunların vatandaşa nefes aldırmak için oluşturulduğunu kaydetti. Bugün ise tanzim satış mağazalarının seçim çalışması olarak kullanıldığını öne süren Özel, seçim bittikten sonra tanzim satış mağazalarının da kapanacağını iddia etti.

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da enflasyon rakamlarının yüksek olduğuna yönelik eleştirilerini dile getirdi.

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