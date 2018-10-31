Eren Erdem'in hakim karşısına çıkması

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili, PM üyesi Eren Erdem'in, "toplumdaki adalet duygusunun daha fazla zedelenmemesi için tutuksuz yargılanması" gerektiğini savundu.

Aydoğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, davası başlamadan, soruşturma safhasında Erdem'in avukatlığını yaptığını anlattı.

Türkiye'de son yıllarda en fazla sarsılan duygunun adalet olduğunu öne süren Aydoğan, yargının hiçbir dönemde bu kadar siyasallaşmadığını, bunun en somut örneklerinden birini Erdem'in dosyasında gördüklerini iddia etti.

Kaçma şüphesiyle yurt dışına çıkış yasağı konulan Erdem'in eşinin Almanya doğumlu olduğunu, burada evlerinin bulunduğunu ifade eden Aydoğan, Erdem'in, dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra son 2 yılda 38 kez Almanya'ya gittiğini belirtti.

Aydoğan, Erdem'in hukuki delillerle değil siyasi saiklerle tutuklandığını öne sürerek, iddianamenin, gizli tanık ifadeleri, 17- 25 Aralık sürecinde Karşı gazetesinde yayınlanan haberlerden oluştuğunu savundu. Bunun bir basın davası olduğunu ileri süren Aydoğan, "Erdem aynı zamanda gazeteci. Bir taraftan parlamenter, siyasetçi, gazeteci, daha hassas davranılması gereken bir yerde. Dava 12 kişi hakkında açıldı ve 5 sanık Erdem ile aynı suçlamayla karşı karşıya. Ancak tek tutuklu Erdem. Toplumdaki adalet duygusunun daha fazla zedelenmemesi için en azından tutuksuz yargılanması gerekiyor. Kim tarafından yapılırsa yapılsın kumpas davaları son bulmalı." görüşünü dile getirdi.

Türkiye küçük Millet Meclisinin, toplumun değişik kesimlerini, milletvekilleriyle birleştiren önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu da söyleyen Aydoğan, bu meclisin ekim ayı raporunda ekonomiye yer verildiğini dile getirdi. Aydoğan, raporda, "Türkiye ekonomik darboğazdan geçiyor, Türkiye enerji fakiri bir ülke, devlet bütçesinden israf engellenmeli" tespitlerinin bulunduğunu, kendilerinin tespitleriyle de benzer olduğunu söyledi.

