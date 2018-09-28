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Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

CHP  eski milletvekili Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava nedeniyle yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.  MEVCUT DELİLLER VE KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ GEREKÇELERİYLE TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Çağlayan'da bulunan İstanbul 23.

Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) CHP eski milletvekili Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava nedeniyle yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MEVCUT DELİLLER VE KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ GEREKÇELERİYLE TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalı olarak yapılan aylık tutukluluk incelemesine sanık Eren Erdem getirilmedi. Duruşmaya Erdem'in avukatları, aralarında Sezgin Tanrıkulu'nun bulunduğu CHP Milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem hazır bulundu. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan duruşmada avukatlar, Eren Erdem'in tahliyesini talep etti. Tahliyeye ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, suçun katalog suçlardan oluşu, sanık hakkında beyanda bulunan diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması sanıkların savunmalarının henüz alınmamış olması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanık Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eren Erdem ve kapanan Karşı Gazetesi eski çalışanı diğer sanıklarla birlikte 31 Ekim'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA :

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup partili biraraya gelerek açıklama yaptı. Gökçe Gökçen yaptığı açıklamada, Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirterek, "Eren Erdem mahkemeye getirilmedi. Avukatlar Eren adına savunma yapabildiler. 92 günün sonunda gerekçesiz siyasi bir kararla tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu siyasi bir karardır, diyoruz. Bu davanın takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz" dedi.

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil de davanın hukuki süreci hakkında bilgi vererek, "Bugün hukuk adına komik bir süreç yaşadık. Çünkü sanık bizzat yoktu. Biz avukatları olarak onun yokluğunda gıyabında onu savunduk. Tahliyesini talep ettilk. burada da nasıl bir kumpasın olduğunu hep beraber ortaya koyduk. Bugün tahliye alabilirdik, eğer gerçekten hukuku işletselerdi. Adalet herkese lazım" diye konuştu. Anne Hüsniye Erdem ise, "Çocuğumun bugün duruşması vardı. Azıcık olsa bir ümidim vardı. Sürekli hayal kırıklığı yaşatıyorlar bize. Çocuğumun sürekli mahkemeleri erteleniyor. Ne yaptı bu çocuk? Küçük çocuğum askerde, büyük oğlum cezaevinde. Çocuğumu zindana attılar. Beni cehenneme attılar. Ben kanser hastasıyım. Ayakta duracak halim kalmadı" diyerek göz yaşı döktü.

(FOTOĞRAF)

Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildiEren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildiEren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

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