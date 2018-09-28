HABER

Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava nedeniyle yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) CHP eski milletvekili Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava nedeniyle yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. MEVCUT DELİLLER VE KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ GEREKÇELERİYLE TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalı olarak yapılan aylık tutukluluk incelemesine sanık Eren Erdem getirilmedi. Duruşmaya Erdem'in avukatları, aralarında Sezgin Tanrıkulu'nun bulunduğu CHP Milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem hazır bulundu. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan duruşmada avukatlar, Eren Erdem'in tahliyesini talep etti. Tahliyeye ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, suçun katalog suçlardan oluşu, sanık hakkında beyanda bulunan diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması sanıkların savunmalarının henüz alınmamış olması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanık Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eren Erdem ve kapanan Karşı Gazetesi eski çalışanı diğer sanıklarla birlikte 31 Ekim'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA : Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup partili biraraya gelerek açıklama yaptı. Gökçe Gökçen yaptığı açıklamada, Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirterek, "Eren Erdem mahkemeye getirilmedi. Avukatlar Eren adına savunma yapabildiler. 92 günün sonunda gerekçesiz siyasi bir kararla tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu siyasi bir karardır, diyoruz. Bu davanın takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz" dedi. Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil de davanın hukuki süreci hakkında bilgi vererek, "Bugün hukuk adına komik bir süreç yaşadık. Çünkü sanık bizzat yoktu. Biz avukatları olarak onun yokluğunda gıyabında onu savunduk. Tahliyesini talep ettilk. burada da nasıl bir kumpasın olduğunu hep beraber ortaya koyduk. Bugün tahliye alabilirdik, eğer gerçekten hukuku işletselerdi. Adalet herkese lazım" diye konuştu. Anne Hüsniye Erdem ise, "Çocuğumun bugün duruşması vardı. Azıcık olsa bir ümidim vardı. Sürekli hayal kırıklığı yaşatıyorlar bize. Çocuğumun sürekli mahkemeleri erteleniyor. Ne yaptı bu çocuk? Küçük çocuğum askerde, büyük oğlum cezaevinde. Çocuğumu zindana attılar. Beni cehenneme attılar. Ben kanser hastasıyım. Ayakta duracak halim kalmadı" diyerek göz yaşı döktü.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
- Sette sorunlar bitmiyor- Sette sorunlar bitmiyor
Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.