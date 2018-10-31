Eren Erdem'in yargılandığı dava

TUSKON'a gazetenin sahibi sanık Turan Ababey'in gittiğini ifade eden Erdem, "Ben bu durumdan dolayı ona kızdım. Derhal TÜSİAD ve MÜSİAD'a da gitmesini istedim. Hemen ardından bir iş adamına gittim. Saygın iş adamı, Atatürkçü ve cumhuriyetçi çizgide olan bir iş adamı ismini vermek istemiyorum. Gazetenin ekonomi müdürü Gülşah Karadağ da yanımda vardı. Gazetenin sermaye yapısında ciddi bir problem vardı. En azından bir reklam verirsiniz veya gazeteyi satın alırsınız dedim bu iş adamına. Biz gazeteyi sizin sahip olduğunuz çizgide sürdürelim dedim. Kendisi sol çizgidedir.. Bu diyaloğu kurmamdaki amaç tamamen gazetenin sahibinin TUSKON ziyaretinden kaynaklıydı." şeklinde savunma yaptı.

Gazeteye çikolata kutusunda cd geldiği iddialarının yalan olduğunu söyleyen Erdem, "MİT tırlarıyla ilgili elime sadece tutanaklar geçti. O da gazete kapandıktan sonra elime geçti. Bana bir bilgi ulaştı. MİT tırlarıyla ilgili seninle soruşturma var, 3 gizli tanık ifadesi var. Baktım ki casusluktan dava açılacak. Ben belgeleri gizli bir biçimde Bülent Tezcan'ın odasından alsaydım söylemezdim. MİT tırları belgesini Tezcan elinde sallayarak göstermişti, ben de istedim." diye konuştu.

Evrakları görünce durumun vahim olduğunu anladığını ve Twitter hesabından "Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim" şeklinde tweet attığını kaydeden Erdem, başka hiçbir yerde bu tutanakları paylaşmadığını söyledi.

FETÖ'ye yardım etmekle suçlandığını belirten Erdem, "Ben niye yardım ederim? FETÖ bana para verir ben yardım ederim veya FETÖ’nün kafama uyan düzeni vardır yardım ederim. Para almış olma ihtimalim var mıdır? Yoktur. Gazeteci olduğum dönemde ne benim adıma, ne de başkası adına birikmiş param yoktur. Ben siyasete ceketiyle girip çıkanlardanım. 3 yıl bana devlet maaş ödedi. 4 defa seçime girdim, krediler çektim hala daha ödüyorum onları, bitmedi. Para alsam yardım eder miydim? Almam bana ne? Kimsenin iradesinde olmayacağım hayatım boyunca." ifadelerini kullandı.