Eren Erdem'in yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdem, tutuksuz sanıklar Turan Ababey, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir ile sanık avukatları katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, aralarında Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve Sera Kadıgil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP milletvekili, bazı eski milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı izliyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Çelik de partisi adına gözlemci olarak duruşmayı takip ediyor.

Duruşma, tutuksuz sanık Mehmet Bozkurt'un savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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