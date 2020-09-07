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Eren Gümüşboğa'nın öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan, Eren Gümüşboğa'nın (28) bıçaklanarak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gümüşboğa'nın, 7 kişi tarafından tekme tokat dövülmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.

Eren Gümüşboğa'nın öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Olay, 30 Ağustos gecesi, Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Gümüşboğa, bıçaklandı. Ağır yaralanan Gümüşboğa, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

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Eren Gümüşboğa'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gümüşboğa'nın, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip, sürücü B.K. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülere göre kavgaya, B.K.'nin otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. Gümüşboğa'nın yanında buluna arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı. Bir anda 7 kişinin arasında kalan Gümüşboğa, 1,5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek, bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve kalkamadığı anlar yer aldı.

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DHA

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