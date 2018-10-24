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Eren Keskin İnsan Hakları Ödülüne Aday Gösterildi

24.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

Türkiye’de özellikle kadınlar, LGBT bireyler ve Kürt halkına yönelik hak ihlalleri konularında 30 yıldır çalışmalar yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) eş-başkanı ve avukat Eren Keskin, Martin Ennals İnsan Hakları Savunucuları Ödülü’ne aday gösterildi

Eren Keskin İnsan Hakları Ödülüne Aday Gösterildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) eş-başkanı ve avukat Eren Keskin, Martin Ennals İnsan Hakları Savunucuları Ödülü’ne aday gösterildi.

Türkiye’de özellikle kadınlar, LGBT bireyler ve Kürt halkına yönelik hak ihlalleri konularında 30 yıldır çalışmalar yapan avukat Keskin’in yanısıra, Kolombiya’daki Afrika kökenli azınlık grupların mülk haklarını savunan Marino Cordoba Berrio ile 2013 yılı Ekim ayından bu yana Papua Yeni Gine’ye bağlı Manus Adası’nda tutsak olan mülteci hakları savunucusu Sudan’lı Abdul Aziz Muhamat da jürinin açıkladığı üç finalist arasında yer aldı.

1968 ile 1980 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü genel sekreterliği görevini yürüten Martin Ennals’in anısına 1994 yılından bu yana her yıl verilen ödüllerle, aynı zamanda ülkelerinde risk altında olan insan hakları savunucularına koruma sağlama amacı güdülüyor.

13 Şubat 2019’da Cenevre’de düzenlenecek törenle takdim edilecek olan ödülün jürisi, aralarında Uluslararası Af Örgütü (AI), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve HURIDOCS’ın da olduğu on insan hakları savunucusu kurumun temsilcilerinden oluşuyor.

Avukat Eren Keskin, 2013 ile 2016 yılları arasında genel yayın yönetmenliğini yaptığı ve 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesine karşı yürütülen dava da dahil olmak üzere toplam 143 davadan yargılanıyor ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk ulusunu aşağılama’ suçlarından 12,5 yıl hapsi isteniyor.

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