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Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi

26.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi. Bu kapsamda Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 620 personel ile Eren-4 Karlıova-Varto, 2 bin 550 personel ile Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatılmıştı. Bu kapsamda Eren-1 Tendürek Operasyonu, Eren-2 Lice Operasyonu, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları devam ederken, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile Eren-4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile Eren-5 Bagok Operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.”

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