HABER

Erenköy’de 8 katlı apartmanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 04:00 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde Erenköy’de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu. İtfaiye istasyonuna çok yakın bir noktada alevlere teslim olan daireye başta Erenköy itfaiyesi olmak üzere Kadıköy itfaiye ekipleri de müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Avcı Sokak’ta bulunan sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Evin odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi kapladı. Erenköy İtfaiye İstasyonuna çok yakın bir noktada bulunan apartman dairesindeki yangına ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, Kadıköy itfaiyesinden de destek istedi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire içerisinde ki üç kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans da ilk müdahale yapılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÜKSELEN DUMANLAR APARTMAN SAKİNLERİNİ KORKUTTU

Sekiz katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Balkonlara çıktığı görülen vatandaşlardan bazıları da apartman dışına çıktı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı da araştırılıyor. (İHA)

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Balık tutanlar fark etti! Aracıyla denize uçtu!Balık tutanlar fark etti! Aracıyla denize uçtu!
Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbeTekirdağ’da zehir tacirlerine darbe
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yangın

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık tutanlar fark etti! Aracıyla denize uçtu!

Balık tutanlar fark etti! Aracıyla denize uçtu!

Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbe

Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbe

ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı! Haber gece yarısı geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı!

Beklenen rapor açıklandı! Beyaz Saray topa tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.