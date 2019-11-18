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Erenköy’de şarap operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.Çanakkale merkez ilçesine bağlı Erenköy köyünde satışa sunulmak üzere yüklü miktarda şarap üretildiğine dair ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B., T.T., H.S.

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.
Çanakkale merkez ilçesine bağlı Erenköy köyünde satışa sunulmak üzere yüklü miktarda şarap üretildiğine dair ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B., T.T., H.S. ve M.D. isimli şahısların ev ve depolarına operasyon gerçekleştirdi.
4 ayrı ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı arama sonucunda;
S.B. isimli şahsın ev ve eklentilerinde bin 800 litre, T.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde bin 900 litre, H.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 3 bin 200 litre, M.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 640 litre olmak üzere toplam 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.
Ele geçirilen şaraplar, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yed-i emine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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