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Erfelek kestanesi whatsapp sipariş hattı üzerinden satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Sinop'un yerli kestanesi olan 'kuzu kestanesi' bir üretici tarafından whatsapp sipariş hattı üzerinden satışa sunuluyor.

Esra AKSU SİNOP, (DHA) Sinop'un yerli kestanesi olan 'kuzu kestanesi' bir üretici tarafından whatsapp sipariş hattı üzerinden satışa sunuluyor. Kabuğundan çabuk ayrılması, lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede 'kuzu kestanesi' olarak da adlandırılan Erfelek kestanesi üreticiler tarafından internet üzerinden satılıp Türkiye'nin çeşitli yerlerine kargo ile gönderiliyor. Erfelek ilçesi Salı Köyü'nde 18 yıldır kestane üreticiliği yapan Güven Sarıgül oluşturduğu whatsapp sipariş hattı üzerinden kestane satışı gerçekleştiriyor. Türkiye'de bir çok ile kestane gönderdiğini belirten Sarıgül, 15 TL, 18 TL, 20 TL boy boy ölçüsüne göre, büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre, isteğe göre, fiyatına göre gönderebiliyoruz. whatsappta kestanenin resimleri var. Müşterilerimiz oradan beğenip isteme şansı olabiliyor. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Kargo ile müşterilerimizin kapılarına kadar ulaştırıyoruz dedi.

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