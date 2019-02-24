Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Kentteki Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, deprem, çığ, sel, trafik kazası ve heyelan gibi birçok olaya anında ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla çalışmalar ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.