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Ergan Dağı'nda gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da, aralarında bu kentin de bulunduğu 7 ildeki AFAD, UMKE ekipleri ile JAK timlerinin düzenlediği ortak tatbikatta, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Ergan Dağı'nda senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı'nda, ekiplerce Mehmetçik'in de katılımıyla yapılan çığda arama kurtarma tatbikatı adeta gerçeğini aratmadı.

Kentteki Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, deprem, çığ, sel, trafik kazası ve heyelan gibi birçok olaya anında ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla çalışmalar ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, Erzincan'ın yanı sıra Sivas, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Malatya'dan gelen ekiplerin de katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi yaralı halde kar altından çıkaran ekipler, ardından da yaralıları kar motoru ile ambulansa ulaştırdı.

Arama kurtarma köpeği "Ten"in de katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren tatbikat gerçeğini aratmadı.

Erzincan AFAD Müdür Vekili Kadir Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlere duyarlılık ve hazırlık açısından zaman zaman tatbikatlar yaptıklarını hatırlattı.

Kurum olarak 2017'de heyelan, 2018'de deprem tatbikatları gerçekleştirdiklerini anlatan Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün çığ tatbikatı icra ettik. 'Türkiye Afet Müdahale Planı' kapsamındaki tatbikata AFAD, UMKE, 112 acil servis, jandarma, Aile ve Çalışma Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden toplam 40 personelin yanı sıra Sivas, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt ve Malatya'daki AFAD ekipleri, 15 arama kurtarma personeli ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinden öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı."

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AFAD çığ Ergan Dağı Erzincan kayak merkezi tatbikat

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