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Ergan Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor - Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Bülent Demirel: - "Pazartesi itibarıyla kurslarımız başlayacak. Tatil nedeniyle kayak kursu için yoğun talep var. Gelen taleple kayakseverlerin sayısını da artırmış olacağız"

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğal güzellikleri ve doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da dikkati çekiyor.

Kış tatilini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu yaklaşık 12 kilometre.

- Gece kayak yapma imkanı

Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz tatil fırsatı sunan ve ışıklandırma sistemiyle de kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı sağlayan kayak merkezini, geçen yıl 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Bülent Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yarıyıl tatili için inanılmaz fırsat sunduğunu söyledi.

Tatil nedeniyle kayak merkezinde öğrencilere yönelik kursların başlayacağını belirten Demirel, "Pazartesi itibarıyla kurslarımız başlayacak. Tatil nedeniyle kayak kursu için yoğun talep var. Gelen taleple kayakseverlerin sayısını da artırmış olacağız. Herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezine bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Doğan Altunay ise yoğun kar yağışı nedeniyle sezonun güzel geçtiğini ifade ederek, "Yarıyıl tatiline güzel başladık. Kızımla kayak yaparak güzel vakit geçiriyoruz. Tesisimiz ve imkanlarımız burada çok güzel." diye konuştu.

Öğretmen olduğunu kaydeden Esmagül Erol da sömestr tatilini Ergan Dağı'nda geçirmenin büyük bir keyif olduğunu vurgulayarak, çocukların yorulduğunu, bu nedenle tatilin herkes için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergan Dağı Kayak Merkezi Erzincan Tatil yoğunluk

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