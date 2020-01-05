HABER
  4. Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor

Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da Munzur Dağları'nın eteklerindeki Ergan Kayak Merkezi'nde kayakseverler, ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor.

Coşkun MENEK/ERZINCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Munzur Dağları'nın eteklerindeki Ergan Kayak Merkezi'nde kayakseverler, ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor.
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, 12 kilometre pist uzunluğuna sahip Ergan Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından kayak sezonu başladı. Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü bölgede, gündüz yapılan kayağın yanı sıra, kayakçılar, aydınlatılan pistlerde gece de kayak yapma fırsatı buluyor. Kayakseverler soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kayıyor.
Gece kayağı yapan Soner Kavaklı, "Hava çok soğuk ama gece kayak yapmak çok güzel. Cuma ve cumartesi geceleri gece kayağı yapabiliyoruz. Ergan'da kaymak güzel bir duygu. 2 bin 970 rakıma kadar çıkıp oradan kendimizi kayak takımlarımızla piste bırakıyoruz. Gerçek anlamda enerjili bir parkur burası ve hız isteyenlerin, adrenalin isteyenlerin yeri. Herkesi Erzincan'a davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldüMinibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü
Ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber olduEkipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.