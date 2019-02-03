Ergan'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla dikkati çekiyor.

Sömestir tatilinin son gününü Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise yaklaşık 12 kilometre.

Ziyaretçilerden Demet Orman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen olduğunu ve yarıyıl tatilini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirdiğini söyledi.