HABER

Ergan'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla dikkati çekiyor.

Sömestir tatilinin son gününü Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin 970 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 kilometre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise yaklaşık 12 kilometre.

Ziyaretçilerden Demet Orman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen olduğunu ve yarıyıl tatilini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirdiğini söyledi.

Ergan Dağı kayak pistinin Türkiye'deki sayılı pistlerden biri olduğunu belirten Orman, tüm kayakseverleri merkeze davet etti.

Ahsen Ağzıtemiz ise sömestir tatilini Ergan Dağı'nda geçirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir yermiş. Tesisler oldukça iyi. Kayak merkezi etkinlikler bakımından harika bir yer. Eğlenceli bir sömestir tatili geçirdik." diye konuştu.

Mehmet Efe İnce de yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne geldiğini kaydederek, kaymanın keyfini son güne kadar çıkardığını söyledi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Farkındalık için el ele koştularFarkındalık için el ele koştular
Yolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırdıYolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ergan Dağı Erzincan kayak merkezi Son Gün Sömstir Tatil yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de herkes kayıp çocukları arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.