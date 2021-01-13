Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Ergani Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüklerinde kullanılmak üzere filosuna 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 1 adet arazi hizmet aracı ekledi. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün katılımıyla düzenlenen törende kamu kurum müdürleri, belediye personelleri ve davetliler yer aldı. Tamamen belediye imkanlarıyla satın alınan yüksek teknolojili çöp toplama araçları ile halka daha etkin, hızlı ve ekonomik temizlik hizmeti verileceğini belirten Kaymakam Öztürk, ayrıca, araç filosuna eklenen 1 adet kepçe ile kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarına hız ve verimlilik kazandırılacağını söyledi. Kaymakam Öztürk, “Devam eden hizmetlerimizi, daha da güçlendirecek olan 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 1 adet arazi hizmet aracının hizmete girmesi için bir aradayız. Gerçekleştirmiş olduğumuz araç alımı ile hizmetlerimiz konusunda büyük bir adım atarak, ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını sürecinde Ergani Belediyesi olarak önceliğimiz halk sağlığı. Bu doğrultuda, her alanda yoğun bir mücadele sergiliyoruz. Ergani’nin temizliği ve halkımızın sağlığı için dezenfektan işlemlerimizi ve her alanda olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerimizi büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Bu düşünce ile hareket ederek genişlettiğimiz araç filosu ve ekibimizle sahadayız. 12 merkez ve 90 kırsal mahalleyi hizmetle buluştururken, ulaşım hizmetlerinde attığımız başarılı adımları ilerletmek için araçlarımızı arttırıyoruz. Allah’ın izniyle, hizmete hazır bulunan bütün araçlarımız ve ekiplerimiz ile Ergani daha güzel, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent gerçeğine kavuşacak. Yeni araçlarımız Ergani halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeni araçların hizmete alınma töreni, Kur’an-ı Kerim okunması ve kurban kesimi ile sona erdi.

