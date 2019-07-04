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Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.  Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi.

Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.
Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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